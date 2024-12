Students at Misericordia University qualify for the dean’s list with a 3.55 grade point average or higher. The following students were named to the dean’s list for the Spring 2024 semester:

Bradley Augenstein, Duryea, PA; Abigail Backes, Scranton, PA; Skylar Bianchi, Eynon, PA; Emma Blakiewicz, South Abington Twp, PA; Zach Boersma, Clarks Summit, PA; Devin Chollette, Scranton, PA; Avery Fortuner, Clifford Twp, PA; Madelyn Franko, Falls, PA; Ashley Gentile, Peckville, PA; Cayley Goble, Dalton, PA; Ashley Griffin, Tunkhannock, PA; Adin Hopkins, Clarks Summit, PA; Kareem Jefferson, Moosic, PA; Madison Kammer, Waymart, PA; Corbin Lankford, Moscow, PA; Avery Maciak, Clarks Summit, PA; Shane Macko, Tunkhannock, PA; Erin McGee, Peckville, PA; Mia Mercatili, Archbald, PA; Lachlan Messner, Factoryville, PA; Robert Mulkerin, Old Forge, PA; Kenneth Noll, Sprng Brk Twp, PA; Madison Pachucy, Jermyn, PA; Alexis Phillips, Scranton, PA; Colin Porasky, Falls, PA; Brayden Powers, Duryea, PA; Bryce Reiner, Clarks Summit, PA; Alaina Ritz, Tunkhannock, PA; Anthony Roberto, Scranton, PA; Olivia Russell, Jermyn, PA; Gianna Russo, Scranton, PA; Maressa Salansky, Nicholson, PA; Emilee Shaw, Duryea, PA; Victoria Slusark, Tunkhannock, PA; Brittany Staudinger, S Abingtn Twp, PA; Elana Supanek, S Abingtn Twp, PA; Paola Torres Reyes, Scranton, PA; Gina Walsh, Dalton, PA.