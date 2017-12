The Waverly Elementary School Student of the Month for December are from left, first row, Grace Russini, Dean Pasqualichio, Mac Evans, Morgan Kresge, Zane Whitbeck, Addison Osterhout, Ellie Warner. Second row, Cole Severs, Elena Miller, Jiya Shah, Ellabeth Bell, Emma Rogalewicz, Aria Nedkov, Kyra Vannatta and Bridget Frounfelker, Principal.

http://www.theabingtonjournal.com/wp-content/uploads/2017/12/web1_ABJ-Waverly-SOM.jpg Submitted photo