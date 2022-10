SCRANTON — Marywood University announces the regional students named to the Spring 2022 Dean’s List from each of its colleges, including the Insalaco College of Arts and Sciences, the College of Health and Human Services, and the Reap College of Professional Studies. Students who earn a semester GPA of 3.50-4.00 on 12 or more graded credits merit this academic honor. Students who believe they may have been omitted from this list in error should contact the Dean of their respective college.

Students named to the Dean’s List from the College of Health and Human Services, as declared by Interim Dean Shelby W. Yeager, M.Ed., LAT, ATC, CSCS, include:

Joanna Aguirre, Wilkes Barre; Kelsey Banfield, Sprng Brk Twp; Megan Barrett, Olyphant; Cassidy Bartkowski, South Abington Township; Rachel Beidler, Scranton; Caroline Bertha, Moscow; Megan Bidwell, Honesdale; Angel Brofsky, Peckville; Molly Butler, Dunmore; Alexis Caccavano, Jefferson Twp; Ariana Campbell, Scranton; Maria Castaldi, Moosic; Roxana Castillo, E Stroudsburg; James Cawley, Moscow; Samantha Christian, Pittston; Jonah Cogliette, Dunmore; Jose Collado, Scott Twp; Cassandra Cooper, Wapwallopen; Meadow Curyk, Scranton; Skylar Dearie, Carbondale; Anthony DeGori, Damascus; Pasquale DeSavino, Peckville; Talia Donati, Wyoming; Sean Dowling, Dunmore; Hailey Driesbaugh, Clarks Green; Ayla Eckersley, Greentown; Madison Fox, Dalton; Erika Freely, Clifford Township; Skylar Gagnon, E Stroudsburg; Angela Genter, Scranton; Dominique Gomez Juarez, Scranton; Matthew Goodrich, Nicholson; Erikah Groninger, Avoca; Amanda Gross, Moscow; Nina Grushinski, Peckville; Kortney Harry, Noxen; Jessica Hoban, Scranton; Holly Hughes, Throop; Abbey Jackson, Olyphant; Miya Jankowski, Bushkill; Juliana Joyce, Jermyn; Natalie Kerrigan, Forty Fort; Athena

Legates, Thompson; Rachael Lindeblad, Albrightsvlle; Brooke Longstreet, Scott Twp; Abigail Lovatt, Dunmore; Brian Lynott, Clarks Summit; Bethany Maby, Susquehanna; Lily Mackarey, Archbald; Elizabeth Maros, Moosic; Gianna Marturano, S Abingtn Twp; Hailey Matechak, Carbondale; Lindsey Maula, Bartonsville; William McDonald, S Abington Township; Brooke McKay, Scranton; Erinn Messner, Scranton; Amber Mettin, Dickson City; Christian Michak, Kingston; Brooke Mickavicz, Taylor; Alyvia Mroczka, Mayfield; Allison Nealon, Clarks Green; Emily O’Brien, Montrose; Celeste Orchard, Lake Ariel; Olivia Osborne, Scranton; Nadia Palevac, Peckville; Sarah Pavlovicz, Scranton; Elizabeth Pfohl, Scranton; Dominic Pichany, Archbald; Marzinete Pilch, Archbald; Julia Polt, Damascus; Allison Rempe, Moosic; Molly Repecki, Olyphant; Camille Rillstone, Ransom Twp; Emily Rinaldi, Duryea; Gabrielle Roote, Tunkhannock; Mackenzie Runne, Lake Ariel; Jocelyn Ryan, Mountain Top; Meredith Santiago, Scranton; Taylor Seprosky, Archbald; Bethany Serio, Archbald; Brianna Shea, Scranton; Riley Skelton, Honesdale; Sydney Skrutski, Archbald; Joseph Slish, Olyphant; Alysha Smigiel, Pittston; Meghan Smith, Duryea; Gianna Snell, Jermyn; Megan Stledger, Jessup; Allison Strelecki, Kingston; William Sweeny, Eynon; Gesileny Taveras, Scranton; Lillian Thompson, Moscow; Marissa Torres, Scranton; Rachel Totten, Milford; Kira Treitz, Clifton Twp; Kirsten Van Louvender, Moscow; Kathryn Walsh, Springbrook Township; Hayley Weaver, Dunmore; Leigha Welsh, Honesdale; Kyra Wojtkielewicz, Moscow; Lorna Yushinsky, Archbald, and Adam Zaykowski, Old Forge.

Students named to the Dean’s List from the Insalaco College of Arts and Sciences, as declared by Dean Jeffrey Johnson, DMA, include:

Elizabeth Adams, Brackney; Madeline Adams, Brackney; Michael Antoniacci, Moosic; Paul Appolt, Scranton; Nicholas Arcarese, Pittston; Jason Ardan, Scranton; Cassidy Asinski, Waymart; Elizabeth Balanovich, Old Forge; Danielle Banfield, Pocono Lake; Shannon Baransky, S Abingtn Twp; Megan Barrett, Olyphant; Gavin Beck, Moosic; Madison Bialy, Dickson City; Angel Bieloski, Thompson; Rachel Black, Mountain Top; Olivia Bloskey, Scranton; Eowynn Bogdon, Wilkes Barre; Marlena Bompane, E Stroudsburg; Rebecca Bonham, Jermyn; Margaret Breznay, Pittston Twp; Caitlyn Brown, Meshoppen; Hailey Brundage, Jefferson Twp; Noah Budnovitch, Roaring Brook Twp; Sara Burgos, Scranton; Dylan Campbell, Scranton; Ashley Capone, Scranton; Juan Cardenas, Jessup; Jessica Cardone, Hawley; Jillian Carter, Jefferson Twp; Rebecca Castimore, Lords Valley; Phoebe Cheesman, Dalton; Maxwell Christian, Dunmore; Olivia Ciullo, Dunmore; Caroline Coar, Dunmore; Ryan Coleman, Archbald; Skylar Conway, South Abington Township; Daniele Cragle, Old Forge; Seth Croll, Milford; Jacqueline Cunha, Scranton; Mardan Daurilas, East Stroudsburg; Ashley Deabreu, Henryville; Mia Demarco, Pittston; Sarah Demchak, Carbondale; Nichol Denison, Clarks Summit; Delayne Depietro, Archbald; Allura Dixon, Plymouth; Todd Dotter, Thornhurst; Kyle Driscoll, Roaring Bk Tp; Molly Driscoll, Roaring Bk Tp; Emily Duris, Monroe Twp; Daniel Edwards, Jr., Dunmore; Jarod Engle, Wilkes Barre; Emma Eynon, Dunmore; Dilenny Feliz, Peckville; Nick Ferraro, Dickson City; Marla Gambucci, Archbald; Evan Gedrich, Scranton; Kirsten Gillern, Olyphant; Kaitlyn Gingerlowski, Scranton; Colton Grohs, S Abingtn Twp; Mason Guelho,

Stroudsburg; Emily Haley, Susquehanna; Mara Hamm, S Abingtn Twp; Emily Hamm, Scranton; Natasya Handijaya, Scranton; Nadia Haroun Mahdavi, Scranton; Nadia Haroun Mahdavi, Scranton; Christian Herbster, Nanticoke; Tyler Hewett, Scott Township; Allison Hewitt, Meshoppen; Sierra Holbert, Stroudsburg; Emily Holtsmaster, Moscow; Zachary Houston, Exeter; Samantha Humen, Archbald; Corey Iyoob, Jessup; Ty Jackson, Olyphant; Gabriel Jenceleski, Nanticoke; Ava Jones, Scranton; Olivia Kaschak, Archbald; Evangeline Kelly, Milford; Aiden Kelly, Fell Township; Shaun King, Throop; Rebecca Klemovitch, Waymart; Andrew Kohut, Dickson Cty; Ian Kovatch, Archbald; Kathryn Kraycer, Peckville; David Kuzmick, Blakely; Sara Labar, Scranton; Karah Laboranti, Olyphant; Thomas Lee, Scranton; Seung Hyun Lee, Factoryville; Kamryn Liuzzo, Carbondale; Christian Maldonato, Scranton; Vanessa Mancuso, Olyphant; Marissa Manza, E Stroudsburg; Kelsey Martin, Honesdale; Lindsey Marushock, Throop; Noah Mauro, Carbondale; Sara McCormack, Scranton; Allison McDermott, Lake Ariel; Grace McDonald, Avoca; Kayleen McHale, Scranton; Kirsten Melton, Shickshinny; Austen Miller, Honesdale; Lilli Millon, Waymart; Austin Millon, Waymart; Nevica Molinaro, Taylor; Jillian Mooney, Dunmore; Amanda Morgan, Greentown; Riley Mulherin, S Abingtn Twp; Shania Nelson, Scranton; Bethany Newell, Mountain Top; Thomas Niemiec, Moosic; Jessica Palauskas, Scranton; Zachary Parkhurst, Danbury; Polina Pastushenko, Scranton; Brianna Pensak, Nicholson; Krista Perdomo, Hawley; Angel Popko, Dickson City; Savannah Purdy, Sweet Valley; Maria Quinones, Scranton; Siena Rainey, Clarks Summit; Jacob Rasimovich, Scranton; Brandon Reed, Taylor; Fiona Reinhard, Kunkletown; Sawyer Rippon, South Abington Township; Jalieza Rivera-Cordova, Scranton; Abigail Robson, Old Forge; Brittnie Rodriguez, Scranton; Olivia Rosengrant, Dalton; Nikki Rosiak, Taylor; Madelynn Ross, Wyoming; Elizabeth Rothwell, Factoryville; Kelly Royer, Weatherly; Emma Rushworth, Meshoppen; Ashley Rusinko, Tunkhannock; Maricruz Saucedo, Old Forge; Lia Schwenk, Elmhurst Twp; Harley Smith, Honesdale; Charles Snyder, Nanticoke; Julian Sochoka, Covington Twp; Alexandra Solimine, Lake Ariel; Dax Sowul, Tobyhanna; Grace Spisso, Taylor; Eric Spivak, Scranton; Merison Stecik, Taylor; Ruiwen Su, Dunmore; Hunter Talipski, Taylor; Kevin Talley, Lake Ariel; Danyelle Tech, Dunmore; George Thompson, Montrose; Evan Tremback, Mayfield; Taylor Van Wettering, Greentown; Nicola Veniamin, Waverly Township; Anthony Viscomi, Scranton; Elizabeth Vito, Dupont; Lilly Vito, Dupont; Shawn Walter, Scranton; Sharra Walton, Olyphant; Samantha Wilson, Dickson City; Zachary Witte, Lakeville; Sean Wolfe, Nanticoke; Caitlynn Woyshnar-Hunsinger, Scranton; Drew Yanni, Scranton; Lauren Youngken, E Stroudsburg; Noah Zeigler, Lake Ariel, and Elizabeth Zuchinski, Old Forge.

Area residents named to the Dean’s List from the Reap College of Professional Studies, as declared by Dean James J. Sullivan, M.ARCH, RA, AIA, include:

Mariah Addis, Peckville; Alex Amorine, Lake Ariel; Adam Anderson, Berwick; Michael Aronica, Scranton; Mai Bach, Wilkes Barre; Christian Baruelo, Scranton; Kayla Becchetti, Scranton; Daniel Becker, Honesdale; Lauren Beemer, Dalton; Morgan Bialy, Scranton; Seth Blakiewicz, S Abingtn Twp; Kiarra Bonning, Harding; Emily Borosky, Scott Township; Maxwell Brewer, Scranton; Jennifer Brown,

Wapwallopen; Alesha Buchleitner, Covington Township; Caitlyn Burdick, Waymart; Colin Burke, Carbondale; Jacob Burkhart, Old Forge; Brennan Burnside, Scranton; Brianna Campbell, Jessup; Lauren Charuka, Hamburg; Jake Ciullo, Scranton; Ashdon Clark, Gouldsboro; Jade Clarke, Scranton; Isabella Coleman, Factoryville; Courtney Connors, Old Forge; Douglas Cooke, Throop; Julianna Cotroneo, Blakely; Nickolas Curtis, Waymart; Joel Decarli, Archbald; Gianna DiPietro, Dunmore; Nicholas Dubinski, Mountain Top; Grace Feeser, Dummore; Dominique Ferraro, Jessup; Lucas Flederbach, Honesdale; Alison Fortuner, Carbondale; Jolie Fraggetta, Milford; Abagaile Gerba, Scotrun; Riley Gibbons, Eynon; Hadley Gilbert, Mayfield; Josh Godlewski, Taylor; Frank Golden, Dunmore; Estrella Gonzalez, Scranton; Savannah Gonzalez, Dingmans Fry; Madison Guelho, Stroudsburg; Lily Hannon, Greentown; Rae Hatala, Old Forge; Julian Homa, Mountain Top; Samantha Howey, Honesdale; Mara Hughes, Scranton; John Iacobacci, Scranton; Luke Janssen, Scranton; Leah Jay, Milanville; Julia Kanavy, Archbald; Connor Kelleher, Clarks Summit; Iain Kerrigan, Old Forge; Megan Kielar, Taylor; Sarah Kinback, Factoryville; Karyn Klocko, Honesdale; Victoria Kotcho, Jermyn; Elsa Kovatch, Archbald; Matthew Kubasti, Hunlock Creek; Madison Kuzdro, Peckville; Becca Laboranti, Olyphant; Samantha Labrosky, Taylor; Cydney Lahr, Scranton; Matthew Lastauskas, Waverly Twp; Jenna Loomis, Peckville; Alyssa Lopez, Saylorsburg; Kathleen Lynott, N Scranton; Connor Madsen, Matamoras; Brooke Manley, Old Forge; Nina Markle, South Abington Township; James Marsh, Duryea; Lauren Matarazzo, Milford; Alexandra Matyjevich, Sprng Brk Twp; Kaitlin McConnell, Mayfield; Ann Marie McGrogan, Hazleton; Nicolas Mendez, Mount Pocono; Christina Mercadante, Duryea; Giavana Mercatili, Archbald; Marina Miesko, Sprng Brk Twp; Shayne Mizok, Scott Township; Kenneth Noll, Spring Brook Township; Rachael North-Mozda, Olyphant; Jarrod Palmer, Scranton; David Paramo, Scranton; Het Patel, Danville; Megan Pavlowski, Dunmore; Ava Perrins, Throop; Logan Pfaff, Scranton; Morgan Phillips, Shohola; Alexis Pliska, Jermyn; Victoria Potoski, Throop; Tyler Prudente, Scott Township; Tyler Quick, Avoca; Ashley Reddock, Eynon; Elizabeth Rembecki, S Abingtn Twp; Haneet Saini, Scranton; Amanda Sakulich, Jessup; Joseph Sanfilippo, Wyoming; Abigail Sankus, Wilkes Barre; Mia Santarelli, Archbald; Autumn Savitski, Shavertown; Molly Schaefer, Scranton; Aleah Schulte, Dunmore; Mackenzie Semken, Dalton; Mackenzie Senatore, Dunmore; Savannah Shannon, Gilbert; Kathryn Shea, Scranton; Jada Siino, Newfoundland; Gradon Silva, Sprng Brk Twp; Amandeep Singh, Hawley; Matthew Smith, Old Forge; Olivia Smith, Archbald; Miranda Smith, Exeter; Gabrielle Snee, Olyphant; Katelyn Stoppe, South Abington Township; Andrew Straka, Peckville; Milana Straub, Shickshinny; Ryan Strony, Dickson City; Alexandra Taffera, Moscow; Emily Tansley, Scranton; Gabrielle Troch, Newfoundland; Faith Ursich, Union Dale; Tyler Utnick, Effort; Angelika Valdes, Scranton; Robert Vanbrunt, Covington Twp; Ethan Verne, Covington Twp; Lauren Walsh, Jessup; Natasha Walton, Moscow; Dylon White, East Stroudsburg; Rachel Yackobowitz, Moosic, and Brenda Zakarias, Scranton.