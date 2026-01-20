FRIDAY
9 a.m.: Freedom’s Angel Wings (Clock Tower)
11 a.m.: Metropolitan Life (Morgan Highway)
1 p.m.: Fidelity Bank (Morgan Highway)
3:30 p.m.: Jennings-Calvey Funeral & Cremation Services (111 Colburn Ave., Clarks Summit)
5:30 p.m.: Our Lady of Snows Church
6:30 p.m. (during parade): Sculpted Ice Works Carving on a moving flatbed truck
SATURDAY
11 a.m.: Electric City Studios
1 p.m.: Everything Natural (426 S State Street)
3 p.m.: Stately Pet Supply (515 S. State Street)
6 p.m.: State Street Grill (114 S State Street)
SUNDAY
Noon to 3 p.m. First Responders Competition