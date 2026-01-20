Ice carver Neil Trimpe uses a chainsaw to cut away chunks of ice while forming a sculpture of a polar bear in front of the Waverly Community House during the 2022 Clarks Summit Festival of Ice. Fred Adams File Photo | For Abington Journal

Ice carver Neil Trimpe uses a chainsaw to cut away chunks of ice while forming a sculpture of a polar bear in front of the Waverly Community House during the 2022 Clarks Summit Festival of Ice.

Staten Island, N.Y, ice carver TJ Neary, with over 25 years of experience, works on a sculpture of a mother deer and her fawn along State Street in Clarks Summit during the 2022 Clarks Summit Festival of Ice.

FRIDAY

9 a.m.: Freedom’s Angel Wings (Clock Tower)

11 a.m.: Metropolitan Life (Morgan Highway)

1 p.m.: Fidelity Bank (Morgan Highway)

3:30 p.m.: Jennings-Calvey Funeral & Cremation Services (111 Colburn Ave., Clarks Summit)

5:30 p.m.: Our Lady of Snows Church

6:30 p.m. (during parade): Sculpted Ice Works Carving on a moving flatbed truck

SATURDAY

11 a.m.: Electric City Studios

1 p.m.: Everything Natural (426 S State Street)

3 p.m.: Stately Pet Supply (515 S. State Street)

6 p.m.: State Street Grill (114 S State Street)

SUNDAY

Noon to 3 p.m. First Responders Competition

