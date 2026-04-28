The Lackawanna County Commissioners designated April 19 through 25 as National Library Week and presented a proclamation to members of the county’s library system. These institutions serve as vibrant hubs to connect people with knowledge, technology, and resources for cultural enrichment, civic engagement, training, career growth, and more in a welcoming and creative atmosphere. From left: Commissioner Bill Gaughan; Commissioner Thom Welby; Allyson Wind, Abington Community Library executive director; Joy Monroe, North Pocono Public Library executive director; Sandy Longo, Lackawanna County Library System executive director; Maureen Brennan, Lackawanna County Library System board member; Scott Thomas, Scranton Public Library CEO; Stephanie Spaid, Carbondale Public Library executive director; Briana Cimino, Taylor Community Library executive director; Kristen Wallo, Valley Community Library executive director; Betsy Bonczar, Dalton Community Library board member; Shu Qiu, Dalton Community Library executive director; and Commissioner Chris Chermak.