Our Lady of Peace School announced the honor roll for the fourth quarter of the 2025-26 school year, as follows.
SIXTH GRADE
Principal’s List 6-1:
Esme Hazzouri
Sophia Stanavitch
High Honors
Mia Dougherty
Oliver Giroux
Mary Zaluski
Honors
Serafina Carrasquillo
Adalyn Davis
Shelby Krupovich
Joseph Speicher
Principal’s List 6-2
Nicolas Hirsch
High Honors
Francesca Colarusso
Lizzie DeRiancho
Finna Kerber
Christian Pace
Honors
Sophie Danniel
Ben Millett
Emma Millett
Lauren Terrinoni
SEVENTH GRADE
Principal’s List 7-1:
Ella Colleran
Emma Stofko
John Taylor
High Honors
Charleigh Burt
Rafe Hazzouri
Liam Hughes
Angelina Jenkins
Kelly Maloney
Willa McDonnell
Ruby Moran
Maine Pell
Srihaan Reddy
Honors
Victoria Harvey
Zoe Johnson
Niko Lesoine
Principal’s List 7-2:
Gabriella Ives
Christopher Suchter
Alexandra Wilson
High Honors
Juliette DeNaples
Pritika Paul
Francesca Paulino
Wilhelmina Walsh
Honors
Jace Biglin
Matthew Grodack
Jackson Haley
Caroline Keifer
Gavin Paolucci
Abigaile Queralt
Alexis Steinberg
EIGHTH GRADE
Principal’s List 8-1
Julia Morgan
High Honors
Frankie Coslett
Peter Lalovic
Alston Lin
Jonathan Novak
Cassie Sheehan
Matthew Suchter
Gabriel Thomas
Honors
Kevin Conaboy
Audrey Krupovich
Lauden McIntyre
Conner Serge
Daniel Spanish
Principal’s List 8-2
Patrick Donohue
High Honors
Mason Burt
Connor Troy
Chloe Coslett
Honors
Joey Giacometti
Emily Levan