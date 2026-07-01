Our Lady of Peace School announced the honor roll for the fourth quarter of the 2025-26 school year, as follows.

SIXTH GRADE

Principal’s List 6-1:

Esme Hazzouri

Sophia Stanavitch

High Honors

Mia Dougherty

Oliver Giroux

Mary Zaluski

Honors

Serafina Carrasquillo

Adalyn Davis

Shelby Krupovich

Joseph Speicher

Principal’s List 6-2

Nicolas Hirsch

High Honors

Francesca Colarusso

Lizzie DeRiancho

Finna Kerber

Christian Pace

Honors

Sophie Danniel

Ben Millett

Emma Millett

Lauren Terrinoni

SEVENTH GRADE

Principal’s List 7-1:

Ella Colleran

Emma Stofko

John Taylor

High Honors

Charleigh Burt

Rafe Hazzouri

Liam Hughes

Angelina Jenkins

Kelly Maloney

Willa McDonnell

Ruby Moran

Maine Pell

Srihaan Reddy

Honors

Victoria Harvey

Zoe Johnson

Niko Lesoine

Principal’s List 7-2:

Gabriella Ives

Christopher Suchter

Alexandra Wilson

High Honors

Juliette DeNaples

Pritika Paul

Francesca Paulino

Wilhelmina Walsh

Honors

Jace Biglin

Matthew Grodack

Jackson Haley

Caroline Keifer

Gavin Paolucci

Abigaile Queralt

Alexis Steinberg

EIGHTH GRADE

Principal’s List 8-1

Julia Morgan

High Honors

Frankie Coslett

Peter Lalovic

Alston Lin

Jonathan Novak

Cassie Sheehan

Matthew Suchter

Gabriel Thomas

Honors

Kevin Conaboy

Audrey Krupovich

Lauden McIntyre

Conner Serge

Daniel Spanish

Principal’s List 8-2

Patrick Donohue

High Honors

Mason Burt

Connor Troy

Chloe Coslett

Honors

Joey Giacometti

Emily Levan

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