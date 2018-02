Our Lady of Peace School honor roll for second marking period of 2017-2018

CLARKS GREEN — Our Lady of Peace School Principal Colleen Jumper announced the school’s honor roll for the second quarter of the 2017-2018 academic year, as follows:

GRADE 6

Principal’s List

Nora Kolucki

High Honors

Aidan Coppola

Rachel Fay

Nigel Gnall

Finn Kane

Grace Kowalski

Tyler Mackrell

Giavanna Matrone

Allie Pettinato

Joey Ramey

Andrew Summa

Max Tierney

Emmi Vitaletti

Holly Zaluski

Honors

Liam Barrett

Caroline Bell

Kara Black

Abigail Curran

Natalya Gnall

Eamonn Hazzouri

Alyssa Kelly

Stella Kwiecinski

Luke Leventhal

Angelena Montefour

Jake Munley

Jordan Odom

Peter Pavuk

Adriana Salansky

Jake Smith

Alexis Straw

Gavin Walsh

GRADE 7

High Honors

Amir Akach

Michael Allardyce

Madeline Bormes

Nora Collins

Kylie Hillebrand

Cara McCall

Keith Pritchyk

Emma Ratchford

Ben Rothwell

Ava Touch

Skye Williamson

Honors

Aidan Colleran

Clare Devine

Talia Emiliani

Jake Grodack

Alexandra Haley

Casey Healey

Annie Johnson

Owen Jumper

Seth Miller

Caroline Murray

Teddy Novak

GRADE 8

Principal’s List

Dominica Delayo

Ethan Gumula

Kate Kolucki

Lily Kutz

High Honors

Sarah Aubrey

Julia Curran

Julia Farrell

Andrew Ferguson

Mitchell Kirby

Anna Kosierowski

Aidan Mackrell

Lexi Mariotti

Avery McNulty

Grace Murtagh

Macey Pennay

Caroline Stampien

Cassidy Wylam

Stephanie Yatko

Honors

Eric Burdyn

Emma Clause

Matthew Cobb

Karen Daly

Angelesa DeNaples

Jacob Dennis

Luca Dennis

Molly Devine

Bryce Florey

Gianna Genco

Monica Lam

Jake Mackey

Michael Marion

Adam Mariotti

Gracie Mariotti

Tyler Moncinelli

Christina Monroe

Patrick Robinson

Mya Schimelfenig

Nick Tomaszewski

Jason Yanul