CLARKS SUMMIT — Students at the Abington Heights Senior High School have been named to the Honor Roll for the

first marking period of the 2019-2020 academic year.

NINTH GRADE

Christopher S. Adonizio, Hanna Adonizio, Kathryn T. Agentovich, Kyleigh L. Allred, Bradley Ames, Casey Ames, Maia Arcangelo, Olivia Arendt, Aiza S. Arshad, Zara Arshad, Alyssa R. Auriemma, Molly Badalamente, Eric C. Barbrack, Grace E. Bath, Gianna L. Batrla, Jacob Bednarz, Julianna A. Beemer, Faith A. Bennett, Maddox B. Bessoir, Alexander W. Blakiewicz, Sadie Bonczek, Nicholas J. Booth, Nicholas Bossi, Kieran P. Boyle, Bryan Bradway, Mary Brennan, Aidan T. Brown, Sean Brown, John Burke, Zachary Cahn, Mia G. Calvert, Amelia Campbell, Brynn Carey, Daniel C. Casper, Carter Chichura, Andrew J. Clark, Kayla Clark, Sophia Cody, Jordan E. Colombo, Audrey Cornell, Jack W. Cowgill, Michael J. Cummins, Roman Cutrufello, Phoebe Davidock, Ava L. Davis, Colin Davis, Scott A. Davis, Sabrina L. Dearie, Sydney E. Degnon, Samantha Dempsey, Allie Detter, Nicholas D. Dodge, Colin Donahoe, Jerry Donahue, Alea Dorunda, Matthew E. Driesbaugh, Alex Duffy, Megan Dymek, Maisy Earl, Gabriel Earl-DeLucy, Robert Earl-DeLucy, Aaryn Epstein, Arielle K. Fan, Ryan E. Finnerty, Andrew Foley, Avery B. Folmar, Kelsie Fritch, Adrian Gaidula, Connor C. Georgia, Sai S. Ghatti, Gayatri Goli, Rita Gowarty, Gianna Gregorowicz, Conner J. Griffin, Jacob M. Grimaldi, Julian Grives, Gavin J. Grogan, Brayden M. Grohs, Nash Gromelski, Lily J. Haggerty, Charles Hamm, Rina Hanumali, James M. Hartman, Martin Hastie, Catherine M. Healey, Wyatt J. Henry, Christian R. Henzes, Natalie, Hewitt, Madelyn Hoinowski, Paige Holgate, Hunter Hollis, Benjamin C. Hood, Carolyn Hopkins, Edward W. Horgan, Lillian M. Hufford, Bowen Hunter, Emma Illian, Olivia R. Jackson, Tamir Jafar, Lindsey James, Aidan Jenkins, Dane G. Johnson, Nora K. Jones, Manasi Joshi, Ty Kaeb, Michael E. Kanuik, Brady Kareha, Maya Kasim, Azan A. Khan, Reenad Khan, Zaina Khan, Abigail C. Kirtley, Madison J. Kordish, Isabelle Kostiak, Elias Kowal, Ella R. Kulenich, Nevaeh Lahey, Olivia Lam, Hunter E. Landers, Alivia Lawless, Tomaso Lello, Chloe Levasseur, Gavin H. Lewis, Molly Lindaman, Kate Lloyd, Aidan Lombardi, Grace Lorah, Katherine G. Lucas, Kenneth Allan Lynch, Lorna A. Lynch, Brendan Lynott, Hunter Mabie, Benjamin M. Magnotta, Sejal A. Mali, Jacob Mann, Allyson G. Manwarren, Phoebe S. Mattes, Mercedes McAvoy, Wriley R. McDonald, Alexis R. McDonnell, Imani McDonnell, Charles McGrail, Jasmine Miller, Joel A. Minich, Kaitlyn Moon, Eric Moran, Luke Morgan, Antwan Murray, Caroline M. Murray, Courtney Nealon, Leah Nealon, Brendan T. Newman, Jacob C. newton, Lauryn Notari, Chloe Nunemaker, Natalie Orrell, Abhinav Palle, Pranav Palle, Manan Pancholy, Cooper Papp, Madelyn J. Pardue, Jayden Patel, Keya Patel, Caroline Pease, David Pease, Elizabath G. Pettinato, Michael Pirner, Abhi Prajapati, Tiernan J. Pryle, Hanna Puttcamp, Taryn O. Quinn, Anaclara Quintillano, Ava A. Ramsey, Emma R. Ratchford, Gretchen M. Reese, Brayden Reiner, John T. Rich, Ayana A. Rivera, Brodie D. Robertson, Emilee P. Robinson, Ryan A. Robinson, Nicholas Roditski, Nathan C. Rosenski, Sophia R. Rubner, Aidan Ryan, Paige Sandy, Marley Sarafinko, Robert Saunders, Ankita Saxena, Santo J. Schiavone, Silvio P. Schiavone, Thomas S. Scott, Ethan Shook, Mathew Show, Luke Sirianni, Nikil H. Sivakumar, Raven S. Snyder, Hannah A. Sottile, Ava H. Stafursky, Ella l. Stagnaro, Aidan K. Stark, Samuel Stevens, Bryn Stiles, Deme A. Targett, Kierstynne Thubbron, Victoria R. Tierney, Matthew Tokash, Michael F. Tomczyk, David Traweek, Capria Verdetto, Paige Walsh, Patrick J. Walsh, Thomas Walsh, Liam J. Walter, Riley A. Wescott, Kevin R. Whitaker, Andrew T. Whymark, Nikolai Williams, Cassia Wilson, Natalie C. Wince, Matthew J. Young, Tanner S. Young, Magdalena Zdanowicz, Marta Zdanowicz and Michal Zdanowicz.

TENTH GRADE

Howard J. Acla, Christopher A. Albright, Isabella Allen, Evan Andrews, Margaret Armstrong, Rida Ashraf, Emma A. Bannon, Anabella A. Begley, Julia Bereznak, Cameryn Berry, Jamison C. Bessoir, Quentin A. Birch, Tyler Bowen, Hudson Brown, Cole Caprari, Norah M. Carey, Alina Chopko, Chris Clauss, Connor M. Clearwater, Colleen V. Cole, Samantha M. Conover, Chloe Conway, Ashlyn M. Cook, Tawni L. Coronel, Colin Cremard, Aidan Crum, Mason R. Cuff, Paul T. Cutrufello, Karen M. Daly, Allison M. Dammer, Xander Davis, Riley Dempsey, Nicholas P. Deremer, Kyla M. Dixon, Steven Dong, Julie C. Dzikowski, Claire Evans, Alicia Farrell, Avery Fiorillo, James Flickinger, Bryce Florey, Sophia E. Foster, Elizabeth Franchetti, Molly F. Gaffney, Cinthia K. Garcia, Christopher T. Gardner, Giovanni Giacometti, Phoebe A. Glidewell, Antonia Graichen, Andrew W. Greene, Sarah Z. Griver, Charlotte Haggerty, Alexandra D. Hansen, Emily M. Hansen, Megan Heard, Stephanie Hicks, Hunter Hildebrand, Lydia Hodge, Shannon E. Horgan, Heidi Hughes, Collin Jenkins, Elina Joshi, Elina Joshi, Bo J. Judson, Annie J. Kazmierski, Paige Keisling, Carson Kelleher, Trever P. Keller, Alexander M. Keris, Farina Khan, Luke A. Klamp, Gianna Kubic, Zachary A. Kusma, Christopher R. LaCoe, Gavin LaCoe, Lauren Lefchak, Kayleigh Leonard, Christian Lezinski, Kayla M. Locker, Baylor Lounsbery, Leah Ludwikowski, Hutchison Lynott, Justin Mabie, James C. MacPherson, Kendall Madera, Nicholas F. Maletta, Megan E. Malone, Julia I. Manning, Michael S. Marion, Isabella C. Martin, Braeden Mathers, Yoshihiko Matsui, Marian Mensah, Mason Miller, Falina Mucovic, Evan D. Musgrave, Gavin Myers, Noah R. O’Malley, Quinn O’Malley, Avery Orbin, Joshua Parfrey, Jay Patel, Marni L. Pentasuglio, Isabella Peters, Nicholas Peters, Mark J. Pettinato, Margrette G. Phillips, Dominic Potis, Griffin Price, Jordan E. Radle, Thomas J. Radle, Donald J. Rosenkrans, Gavin Ross, Gianna Sabatini, Ryan J. Salony, Eleanor Saunders, Salvatore B. Schiavone II, Benjamin Schneider, David F. Schuster, Anna Scoblick, Margaret M. Seechock, Dominic Selvenis, Thomas J. Sheeran, Eric J. Simakaski, Avery J. Smith, Elliana X. Smith, Aiden J. Snyder, Nathan E. Sompel, Allen T. Stankiewicz, Michael Stanton, Morgyn P. Steenback, Nathan Steenback, Jakob W. Stevens, Avynne L. Storey, James Strain, Jonathan Strain, Maya Sullum, Elana M. Supanek, Andrew K. Sutton, Adam Tinkelman, Robert Tricarico, Meghan Van Wert, Camden Vaughn, Troy Venesky, Cole C. Vida, Paige A. Watt, Jared P. White, Wyatt R. Whymark, Kaylin E. Wilbur, Audrey Wynn, and Tomas A. de los Rios.

ELEVENTH GRADE

Corey Abel, Joseph Adams, Maria Adonizio, Olivia Albright, Jace R. Anderson, Jacob S. Anderson, John Arcangelo, Kylie M. Augis, Zachery L. Bator, Isabelle Bernard, Emma S. Blakiewicz, Seth T. Blakiewicz, Zachary Boersma, Russell Booth, Gray-Paul Bossi, Claire E. Boyle, Julia Braatz, Abigail Brock, James W. Brown III, Reilly Brown, Samantha Brown, Emily Burke, Haley C. Callahan, Sofia G. Capozzi, Isabella Cappellano-Sarver, Maggie K. Carper, Abigail Casal, Rachael V. Chastain, Nicholas Clark, Seth Colan, Jules S. Colombo, Evan J. Cummings, Mariel G. Curra, Sahil Dalsania, Bryn Daniels, Sarah Darling, Haddy G. Davis, John A. Deibert, Connor Dempsey, Rachel Dempsey, Zoe Detter, Joseph Dougherty, Kyla Dougherty, Hailey P. Driesbaugh, Kevin Duong, Noah Durkin, Zoe Epstein, Noelle K. Fantanarosa, Amelia J. Farry, Anthony Fazio, Emily Fick, Luke Gardiner, Kira L. Gaspar, Ethan Gavin, Scott Gilbert, Jordin Giovagnoli, Jeremy Golden, Ronald Graff, Delaney Greenish, Talya Grimaldi, Brandon F. Grogan, Ashley Hamilton, Lauren Heine, Isabella M. Hewitt, Isabel R. Holland, Adin Hopkins, Sarah Horne, Shaine Hughes, Nia Ivanov, Angel S. Jefferson, Harry D. Johnson III, Liam Jordan, Derek Justave, Delaney J. Kaeb, Hayley Kane, Iwo Kasperkowicz, Makayla Keoonela, Justine Klotz, Troy Kostiak, Alexander Krenitsky, Bennett L. Kubic, Clarke Kupinski, Cara LaBelle, Julia LaCoe, Morgan Langan, Ava M. Leach, Ethan Levine, Kohl H. Lindaman, Erin Lipkus, Joey Lipkus, Kristin Lipkus, Maxmillian C. Loiacono, Lauren A. Lombardo, Nicholas Lowe, Madeline J. Lucas, Gregory R. MacMillan, Avery Maciak, Kayla S. Malone, Abigail Marion, Mary C. Marion, Gianna Marturano, Emily McCabe, Faith A. McCarroll, Willow McDonald, Grant McGinley, Mattie McGuinness, Luciano Medico, Alexis Minich, Rahique Mirza, Jolene E. Morais, Colin Moran, Victoria J. Morris, Emily Mott, Jaina D. Mucovic, Riley E. Mulherin, Allison G. Murray, Kyle Nealon, Nicholai Nocella, John Nzasi, Mark Nzasi, Matthew Nzasi, Mary V. O’Brien, Sydney O’Neil, Richard J. Padula, Evan R. Pallis, David Paramo, Arnav J. Patel, Dilan Patel, Jordan A. Patrick, Tyler Petty, Grace M. Phillips, Sebastian Pospiezalski, Noelle Prisco, Brian P. Prontis, Gavin T. Pryle, Kayla Przekop, Liam Raino, Joseph J. Rama, Kyra Reese, Elyse F. Rehder, Conal W. Richards, Camille Rillstone, Michael Rodyushkin, Colin T. Rooney, Frank Rosenski, Joshua Schneider, Kylie Schultz, Eric Schuster, Kaitlyn C. Seechock, Sabriya Seid, Elle Seyer, Michael Show, Sarah Siddiqui, Elyse Simakaski, Roy S. Slavin, Brooke Sorensen, Abigayle Steenback, Jacob Stevens, Sadie I. Stevens, Jason C. Thiel, Trevor Thomas, Ryan I. Tinkelman, Macey E. Tuffy, Sydney N. Vachino, Adam Vale, Emma R. Wagner, Lily Wagner, Charles D. Warholak, Erin Wasko, Samuel Weis, Bailey L. White, Hanna R. White, Christopher Wickenheiser, Sean Wilkerson, Justin B. Williams, Isabella T. Wisenburn, and Maddison Wowk.

TWELFTH GRADE

Erin E. Albright, Zachary W. Allen, Makenzie M. Allred, Dominique N. Arre, Nihal S. Arslan, Miriam E. Barren, Mika A. Bates, Brett D. Beemer, Lauren S. Berry, Jillian M. Bird, Julia A. Brown, William P. Brown, Brady M. Brust, Tristan P. Burns, Gino F. Cerullo, Roman M. Chastain, Kathleen G. Chickillo, Dillon P. Clearwater, Anna C. Cole, Nicholas R. Colombo, Emily M. Conway, George J. Cottell, Julianna M. Crandle, Michael C. Crowley, Daniel E. Cummins, James O. Dana, Spencer R. Dana, Joseph S. Danoski, Nicholas Davenport, Dante J. DeRiggi, Dominick R. DeSeta, Clare C. Della Valle, Evan M. Dempsey, Anna B. Domiano, Frances C. Donahoe, Lucy J. Earl, Kyler L. Epstein, Amelia E. Fan, Harrison G. Fedor, Daniel J. Flickinger, Camilla B. Fontini, Alexa M. Ford, Madison L. Fox, Alexis M. Freda, Ryan J. Gabura, Samantha M. Gaidula, Emma M. Gibson, Alison E. Gilmore, Grace J. Gilmore, Kayleigh A. Glennon, Luke A. Glidewell, Grace L. Gonzalez, Marnie Granville, Alyssa L. Green, Yehoshua N. Griver, Mara J. Hamm, James R. Hankee, Jacob W. Hansen, Kirsten D. Hardy, Christopher T. Harris, Emily M. Harris, Rory M. Harris, Alexes B. Harvey, Erin E. Healey, John J. Hearl, Sadie H. Henzes, Nathan R. Hoinowski, Adele J. Hollander, Robert M. Horvath, Sidney E. Horvath, Joseph T. Houlihan, Rachel E. Hunter, Varun Iyengar, Corinne M. Jacoby, Sean P. Kane, Victor P. Kanuik, Caroline N. Kelly, Thomas J. Kerrigan, Seungeon Kim, Andrew B. Kirtley, Rachel E. Klein, Emily T. Knoepfel, Shaelyn L. Kobrynich, Lauren A. Koczwara, Kenneth C. Kovaleski, Catherine Anne B. Kupinski, Isabel Lam, Kylie J. Loughney, Brian P. Lynott, Michael M. Malone, Anna E. Marchetta, Olivia M. Marchetta, Julia L. Martinez, Zoe E. McGlynn, Anne M. McHale, Santino R. Medico, Jessica Mendo, Paige Moletsky, Matthew L. Molnar, Aidan Mullen, Grace M. Munley, Tova R. Myers, Angela Natale, Louis Natale, Faatihah M. Nayeem, Allison M. Nealon, Ryan P. O’Malley, Jarred J. Ocwieja, Elif Z. Onat, Tayler M. Osterhout, Disha N. Patel, Himani Patel, Jenna Patel, Udit V. Patel, Corey S. Perkins, Audrey E. Phillips, Sarah R. Pineiro, Julia V. Poulson-Houser, Charles D. Puksta, Michael R. Pusateri, Jakob R. Quanbeck, Christian C. Ragnacci, Andrew E. Rama, Bryce J. Reiner, Madison M. Roberts, Zachary A. Roditski, Holly M. Ross, Audrey E. Rubner, Nina S. Sampogne, Jenna Scarfo, Natalie A. Schoen, Abigail E. Schrader, Gordon A. Segall, Jack M. Slusser, Carson J. Smith, Lucy E. Specht, Kyrstin M. Staudinger, Morghan Stiles, Benjamin M. Storey, Mark J. Strenkoski, Sean M. Sullivan, John T. Supanek, Clare M. Sykes, Aeddon J. Targett, Alexandra Thornton, Makenna Thorpe, Corey J. Tokash, Gianna E. Toth, Sam M. Traweek, Stephan L. Tserovski, Maria H. Tully, William Tung, Skyler Venesky, Nicola Veniamin, Andrea C. Walcott, Zachary M. Walter, Hanwen Wang, Preston R. Waters, Joshua M. Weiland, Jacob H. Weinberg, Zachary A. Wheeland, Aerielle A. Wiggins, and Ty H. Wilmot.