KINGSTON — Wyoming Seminary Dean Tom Morris has announced the greater Abington-area students named to the Upper School Dean’s List for the first term of the 2019-2020 academic year.

DEAN’S LIST HIGH HONORS

Marai Castellanos, Waverly; Ryan Chun, Clarks Summit; Jacob Gilbert, Waverly; Campbell Kelly, Clarks Green; Charles Kutz, Clarks Summit; Lily Anne Kutz, Clarks Summit; Harrison Peairs, Clarks Summit; Delaney Romanchick, Tunkhannock; Alyssa Shonk, Clarks Summit.

DEAN’S LIST

Samantha Barcia, Clarks Green; Jose de los Rios, Dalton; Hannah Frels, Dalton; Aiden Gilbert, Waverly; Kylie Hillebrand, Clarks Green; Quinn Kelly, Clarks Green; Tyler Kotowski, Scott Township; Andrew Morgan, Clarks Summit; Nathaniel Puksta, Waverly; Skylar Roerig, Tunkhannock; Charles Wright, Clarks Summit.