More than the Movies: A feast of the finest films

Young - Submitted photo Bridget Pelletier creates pottery during Pottery & Sculpture at the Dietrich Theater. -

At least three films in Winter Fest celebrate those who defy norms and pursue new adventures as they grow older. This fascinates me because I, too, am of that demographic. Just recently, by taking a class at the Dietrich, I have embarked on a new challenge and opportunity.

Sponsored by the Northeast Pennsylvania Health Care Foundation and part of the Everhart Museum outreach program, Stitching It All Together taught by fiber artist Peg McDade, was a class for those over 55, a class that combined memory and the fiber arts. Out of my comfort zone, I was totally immersed in learning new skills to create a fabric rendering of a favorite painting.

The project involved my memory of the day depicted in the painting, a beautiful summer day 12 years ago, a magical summer day with my family. We walked up the mountain to pick sweet corn, in exchange for the farmer using our field to grow field corn. What I remember is four little boys running through the fields with abandon but, most of all, I remember the absolute splendor of the landscape. My newly learned skills in Stitching It All Together and the support of Peg McDade gave me the confidence to try something totally new.

One of the 22 foreign and independent films in Winter Fest is “63 Up,” a groundbreaking-award winning documentary series from director Michael Apted who visits a group of people whose lives he has been following since they were 7 years old. This movie is a wonderful study of the aging process.

“Edie” is another Winter Fest movie about aging, filmed against the backdrop of the Scottish Highlands. Edie rebels against her daughter’s wish for her to move into assisted living. Fiercely independent, she decides to fulfill a dream she and her father had: to climb the famous Mt. Suliven.

“The Woman Who Loves Giraffes” chronicles the career of a female biologist who, even before Jane Goodall came on the scene, went to South Africa to study giraffes, becoming the world’s first “giraffologist.”

Two more movies in Winter Fest that include the story of women and the aging process are “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice” and “Raise Hell: The Life and Times of Molly Ivins.” The story of Linda Ronstadt’s musical career also covers her dealing with her debilitating disease as she aged. Molly Ivins never stopped “raising hell,” speaking her mind, tackling corruption and defending free speech.

Seventeen other foreign and independent movies await you during Winter Fest, onscreen at the Dietrich through Thursday, March 12. To find the schedules of all of these Winter Fest movies, log onto www.dietrichtheater.com or call the Dietrich at 570-836-1022 ext 3. A feast of the finest films, right here in NEPA – just for you.

Young https://www.theabingtonjournal.com/wp-content/uploads/2020/02/web1_Margie-Young-3.jpg Young Bridget Pelletier creates pottery during Pottery & Sculpture at the Dietrich Theater. https://www.theabingtonjournal.com/wp-content/uploads/2020/02/web1_Bridget-Pelletier-Pottery-Sculpture.-adj.jpg Bridget Pelletier creates pottery during Pottery & Sculpture at the Dietrich Theater. Submitted photo

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