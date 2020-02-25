More than the Movies: A feast of the finest films

February 17, 2020
CLARKS SUMMIT — The following students have been named to the Honor Roll at Abington Heights High School for the second quarter of the 2019-2020 academic year.
GRADE 9
Christopher S. Adonizio, Hanna Adonizio, Kyleigh L. Allred, Bradley Ames, Casey Ames, Maia Arcangelo, Olivia Arendt, Aiza S. Arshad, Zara Arshad, Alyssa R. Auriemma, Molly Badalamente, Eric C. Barbrack, Grace E. Bath, Gianna L. Batrla, Jacob Bednarz, Julianna A. Beemer, Adan Benitez, Faith A. Bennett, Maddox B. Bessoir, Alexander W. Blakiewicz, Sadie Bonczek, Nicholas J. Booth, Nicholas Bossi, Kieran P. Boyle, Mary Brennan, Zachary Brister, Aidan T. Brown, Sean Brown, James R. Brust, John Burke, Zachary Cahn, Mia G. Calvert, Amelia Campbell, Brynn Carey, Connor Casey, Daniel C. Casper, Andrew J. Clark, Kayla Clark, Sophia Cody, John W. Cole, Jordan E. Colombo, Audrey Cornell, Jack W. Cowgill, Roman Cutrufello, Phoebe Davidock, Ava L. Davis, Colin Davis, Scott A. Davis, Sabrina L. Dearie, Sydney E. Degnon, Samantha Dempsey, Allie Detter, Nicholas D. Dodge, Colin Donahoe, Jerry Donahue, Alea Dorunda, Matthew E. Driesbaugh, Alex Duffy, Maisy Earl, Gabriel Earl-DeLucy, Robert Earl-DeLucy, Aaryn Epstein, Arielle K. Fan, Ryan E. Finnerty, Andrew Foley, Avery B. Folmar, Kelsie Fritch, Adrian Gaidula, Jacob Ganz, Connor C. Georgia, Sai S. Ghatti, Gayatri Goli, Rita Gowarty, Gianna Gregorowicz, Conner J. Griffin, Jacob M. Grimaldi, Julian Grives, Gavin J. Grogan, Brayden M. Grohs, Nash Gromelski, Lily J. Haggerty, Charles Hamm, Rina Hanumali, James M. Hartman, Martin Hastie, Catherine M. Healey, Wyatt J. Henry, Christian R. Henzes, Natalie Hewitt, Madelyn Hoinowski, Paige Holgate, Carolyn Hopkins, Lillian M. Hufford, Bowen Hunter, Emma Illian, Tamir Jafar, Lindsey James, Aidan Jenkins, Dane G. Johnson, Nora K. Jones, Manasi Joshi, Ty Kaeb, Michael E. Kanuik, Brady Kareha, Maya Kasim, Gavin Kerrigan, Azan A. Khan, Zaina Khan, Abigail C. Kirtley, Madison J. Kordish, Isabelle Kostiak, Elias Kowal, Ella R. Kulenich, Nevaeh Lahey, Olivia Lam, Hunter E. Landers, Alivia Lawless, Tomaso Lello, Chloe Levasseur, Gavin H. Lewis, Molly Lindaman, Kate Lloyd, Aidan Lombardi, Grace Lorah, Katherine G. Lucas, Kenneth Allan Lynch, Lorna A. Lynch, Brendan Lynott, Hunter Mabie, Benjamin M. Magnotta, Sejal A. Mali, Jacob Mann, Allyson G. Manwarren, Phoebe S. Mattes, Mercedes McAvoy, Alexis R. McDonnell, Imani McDonnell, Jasmine Miller, Joel A. Minich, Kaitlyn Moon, Eric Moran, Luke Morgan, Madyson R. Mulller, Antwan Murray, Caroline M. Murray, Courtney Nealon, Leah Nealon, Jacob C. Newton, Vivian Ni, Lauryn Notari, Chloe Nunemaker, Natalie Orrell, Abhinav Palle, Pranav Palle, Manan Pancholy, Cooper Papp, Madelyn J. Pardue, Jayden Patel, Keya Patel, Caroline Pease, David Pease, Michael Pirner, Abhi Prajapati, Tiernan J. Pryle, Hanna Puttcamp, Taryn O. Quinn, Ava A. Ramsey, Emma R. Ratchford, Gretchen M. Reese, Brayden Reiner, John T. Rich III, Ayana A. Rivera, Emilee P. Robinson, Ryan A. Robinson, Nicholas Roditski, Nathan C. Rosenski, Sophia R. Rubner, Paige Sandy, Marley Sarafinko, Robert Saunders, Ankita Saxena, Santo J. Schiavone, Silvio P. Schiavone, Thomas S. Scott, Ethan Shook, Mathew Show, Luke Sirianni, Nikil H. Sivakumar, Raven S. Snyder, Hannah A. Sottile, Ava H. Stafursky, Aidan K. Stark, Samuel Stevens, Bryn Stiles, Deme A. Targett, Kierstynne Thubbron, Victoria R. Tierney, Matthew Tokash, Michael F. Tomczyk, David Traweek, Paige Walsh, Patrick J. Walsh, Thomas Walsh, Kersten Warrick, Riley A. Wescott, Kevin R. Whitaker, Andrew T. Whymark, Nikolai Williams, Cassia Wilson, Natalie C. Wince, Matthew J. Young, Joshua Zafra, Magdalena Zdanowicz, Marta Zdanowicz, and Michal Zdanowicz.
GRADE 10
Howard J. Acla, Isabella Allen, Margaret Armstrong, Rida Ashraf, Emma Bannon, Anabella A. Begley, Julia Bereznak, Cameryn Berry, Jamison C. Bessoir, Quentin A. Birch, Tyler Bowen, Hudson Brown, Cole Caprari, Norah M. Carey, Alina Chopko, Chris Clauss, Connor M. Clearwater, Colleen V. Cole, Samantha M. Conover, Chloe Conway, Ashlyn M. Cook, Tawni L. Coronel, Colin Cremard, Aidan Crum, Mason R. Cuff, Griffin P. Curtain, Paul T. Cutrufello, Karen M. Daly, Allison M. Dammer, Paul J. Davis, Tomas A. de los Rios. Nicholas P. Deremer, Steven Dong, Julie C. Dzikowski, Claire Evans, Alicia Farrell, Avery Fiorillo, James Flickinger, Bryce Florey, Elizabeth Franchetti, Molly F. Gaffney, Cinthia K. Garcia, Christopher T. Gardner, Giovanni Giacometti, Phoebe A. Glidewell, Antonia Graichen, Andrew W. Greene, Charlotte Haggerty, Alexandra D. Hansen, Megan Heard, Stephanie Hicks, Hunter Hildebrand, Lydia Hodge, Shannon E. Horgan, Heidi Hughes, Collin Jenkins, Elina Joshi, Bo J. Judson, Annie J. Kazmierski, Carson Kelleher, Trever P. Keller, Farina Khan, Luke A. Klamp, Zachary A. Kusma, Christopher R. LaCoe, Gavin LaCoe, Lauren Lefchak, Kayleigh Leonard, Christian Lezinski, Kayla M. Locker, Baylor Lounsbery, Leah Ludwikowski, Hutchison Lynott, Kendall Madera, Nicholas F. Maletta, Megan E. Malone, Julia I. Manning, Michael S. Marion, Isabella C. Martin, Braeden Mathers, Yoshihiko Matsui, Marian Mensah, Falina Mucovic, Gavin Myers, Quinn O’Malley, Joshua Parfrey, Jay Patel, Isabella Peters, Nicholas Peters, Mark J. Pettinato, Margrette G. Phillips, Dominic Potis, Griffin Price, Jordan E. Radle, Gavin Ross, Gianna Sabatini, Ryan J. Salony, Eleanor Saunders, Salvatore B. Schiavone II, Benjamin Schneider, David F. Schuster, Anna Scoblick, Margaret M. Seechock, Dominic Selvenis, Thomas J. Sheeran, Eric J. Simakaski, Avery J. Smith, Elliana X. Smith, Aiden J. Snyder, Allen T. Stankiewicz, Michael Stanton, Morgyn P. Steenback, Nathan Steenback, Jakob W. Stevens, Avynne L. Storey, James Strain, Jonathan Strain, Maya Sullum, Elana M. Supanek, Andrew K. Sutton, Adam Tinkelman, Robert Tricarico, Meghan Van Wert, Troy Venesky, Cole C. Vida, Paige A. Watt, Jerome Wheeler, Jared P. White, Kaylin E. Wilbur, and Audrey Wynn.
GRADE 11
Corey Abel, Joseph Adams, Maria Adonizio, Olivia Albright, Jace R. Anderson, Jacob S. Anderson, John Arcangelo, Kylie M. Augis, Zachery L. Bator, Isabelle Bernard, Emma S. Blakiewicz, Seth T. Blakiewicz, Zachary Boersma, Russell Booth, Gray-Paul Bossi, Claire E. Boyle, Julia Braatz, Abigail Brock, James W. Brown III, Reilly Brown, Samantha Brown, Emily Burke, Haley C. Callahan, Jacob Campbell, Sofia G. Capozzi, Isabella Cappellano-Sarver, Maggie K. Carper, Sailor Castellano, Rachael V. Chastain, Nicholas Clark, Seth Colan, Jules S. Colombo, Evan J. Cummings, Mariel G. Curra, Sahil Dalsania, Bryn Daniels, Haddy G. Davis, John A. Deibert, Connor Dempsey, Rachel Dempsey, Zoe Detter, Joseph Dougherty, Hailey P. Driesbaugh, Kevin Duong, Noah Durkin, Zoe Epstein, Noelle K. Fantanarosa, Amelia J. Farry, Emily Fick, Luke Gardiner, Ethan Gavin, Scott Gilbert, Jordin Giovagnoli, Jeremy Golden, Delaney Greenish, Talya Grimaldi, Brandon F. Grogan, Ashley Hamilton, Lauren Heine, Isabella M. Hewitt, Matthew J. Hobbs-Panko, Isabel R. Holland, Adin Hopkins, Sarah Horne, Shaine Hughes, Nia Ivanov, Harry D. Johnson III, Liam Jordan, Sarajane Jozefowicz, Delaney J. Kaeb, Hayley Kane, Iwo Kasperkowicz, Makayla Keoonela, Jadd Khalil, Troy Kostiak, Bennett L. Kubic, Clarke Kupinski, Cara LaBelle, Bodie L. LaCoe, Julia LaCoe, Morgan Langan, Ava M. Leach, Ethan Levine, Kohl H. Lindaman, Erin Lipkus, Kristin Lipkus, Maxmillian C. Loiacono, Lauren A. Lombardo, Nicholas Lowe, Madeline J. Lucas, Avery Maciak, Kayla S. Malone, Abigail Marion, Mary C. Marion, Gianna Marturano, Emily McCabe, Faith A. McCarroll, Willow McDonald, Grant McGinley, Mattie McGuinness, Madeline A. Meckwood, Luciano Medico, Rahique Mirza, Jolene E. Morais, Colin Moran, Victoria J. Morris, Emily Mott, Allison G. Murray, Kyle Nealon, John Nzasi, Mark Nzasi, Mary V. O’Brien, Sydney O’Neil, Richard J. Padula, Evan R. Pallis, David Paramo, Arnav J. Patel, Dilan Patel, Jordan A. Patrick, Tyler Petty, Grace M. Phillips, Sebastian Pospiezalski, Noelle Prisco, Gavin T. Pryle, Kayla Przekop, Liam Raino, Joseph J. Rama, Kyra Reese, Conal W. Richards, Camille Rillstone, Michael Rodyushkin, Colin T. Rooney, Frank Rosenski, Joshua Schneider, Kylie Schultz, Eric Schuster, Kaitlyn C. Seechock, Sabriya Seid, Elle Seyer, Michael Show, Sarah Siddiqui, Elyse Simakaski, Roy S. Slavin, Brooke Sorensen, Abigayle Steenback, Jacob Stevens, Sadie I. Stevens, William Stevens, Jason C. Thiel, Trevor Thomas, Ryan I. Tinkelman, Sydney N. Vachino, Adam Vale, Emma R. Wagner, Lily Wagner, Charles D. Warholak, Erin Wasko, Samuel Weis, Bailey L. White, Hanna R. White, Christopher Wickenheiser, Sean Wilkerson, Justin B. Williams, Isabella T. Wisenburn, and Maddison Wowk.
GRADE 12
Erin E. Albright, Zachary W. Allen, Makenzie M. Allred, Dominique N. Arre, Mika A. Bates, Brett D. Beemer, Lauren S. Berry, Julia A. Brown, William P. Brown, Brady M. Brust, Tristan P. Burns, Roman M. Chastain, Kathleen G. Chickillo, Dillon P. Clearwater, Anna C. Cole, Emily M. Conway, Julianna M. Crandle, Michael C. Crowley, Daniel E. Cummins Jr., Spencer R. Dana, Dante J. DeRiggi, Dominick R. DeSeta, Clare C. Della Valle, Evan M. Dempsey, Anna B. Domiano, Frances C. Donahoe, Lucy J. Earl, Kyler L. Epstein, Amelia E. Fan, Harrison G. Fedor, Daniel J. Flickinger, Camilla B. Fontini, Alexa M. Ford, Madison L. Fox, Ryan J. Gabura, Samantha M. Gaidula, Emma M. Gibson, Alison E. Gilmore, Grace J. Gilmore, Kayleigh A. Glennon, Luke A. Glidewell, Alyssa L. Green, Abigail E. Greene, Yehoshua N. Griver, Grant E. Hamilton, Mara J. Hamm, James R. Hankee, Kirsten D. Hardy, Emily M. Harris, Rory M. Harris, Alexes B. Harvey, John J. Hearl III, Sadie H. Henzes, Adele J. Hollander, Robert M. Horvath, Sidney E. Horvath, Joseph T. Houlihan, Rachel E. Hunter, Varun Iyengar, Corinne M. Jacoby, Sean P. Kane, Victor P. Kanuik, Matthew T. Kelleher, Caroline N. Kelly, Thomas J. Kerrigan, Rachel E. Klein, Emily T. Knoepfel, Shaelyn L. Kobrynich, Lauren A. Koczwara, Kenneth C. Kovaleski, Catherine Anne B. Kupinski, Isabel Lam, Kylie J. Loughney, Kyle M. Lydon, Michael M. Malone, Anna E. Marchetta, Olivia M. Marchetta, Julia L. Martinez, Zoe E. McGlynn, Santino R. Medico, Jessica Mendo, Paige Moletsky, Matthew L. Molnar, Aidan Mullen, Grace M. Munley, Tova R. Myers, Angela Natale, Louis Natale, Faatihah M. Nayeem, Allison M. Nealon, Ryan P. O’Malley, Jarred J. Ocwieja, Elif Z. Onat, Tayler M. Osterhout, Disha N. Patel, Himani Patel, Jenna Patel, Udit Patel, Audrey E. Phillips, Sarah R. Pineiro, Julia V. Poulson-Houser, Charles D. Puksta, Michael R. Pusateri, Jakob R. Quanbeck, Christian C. Ragnacci, Andrew E. Rama, Bryce J. Reiner, Madison M. Roberts, Zachary A. Roditski, Holly M. Ross, Nina S. Sampogne, Jenna Scarfo, Natalie A. Schoen, Abigail E. Schrader, Gordon A. Segall, Jack M. Slusser, Carson J. Smith, Lucy E. Specht, Kyrstin M. Staudinger, Morghan Stiles, Benjamin M. Storey, Mark J. Strenkoski, Sean M. Sullivan, Clare M. Sykes, Jacob E. Thomas, Alexandra Thornton, Makenna Thorpe, Corey J. Tokash, Gianna E. Toth, Sam M. Traweek, Stephan L. Tserovski, Maria H. Tully, William Tung, Nicola Veniamin, Andrea C. Walcott, Zachary M. Walter, Hanwen Wang, Joshua M. Weiland, Jacob H. Weinberg, Zachary A. Wheeland, and Ty H. Wilmot.