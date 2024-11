Results from the Alley Cats Bowling League from Jan. 22 are:

TEAM STANDINGS

Wildcats 46

Lynx 45.5

Bobcats 44

Manx 38.5

Tigers 37

Siamese 34.5

Calicos 32.5

Panthers 26

HIGH INDIVIDUAL GAME

Judy Wolfe 185

Carole Hamersly 179

Bette Connell 175

HIGH INDIVIDUAL SERIES

Carole Hamersly 508

Mary Jo Long 472

Nancy Connors 452

HIGH TEAM GAME

Wildcats 714

Manx 695

Siamese 678

HIGH TEAM SERIES

Wildcats 2054

Manx 1989

Siamese 1928

