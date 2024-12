Results from the Alley Cats Bowling League from Jan. 29 are:

TEAM STANDINGS

Lynx 48.5

Wildcats 47

Bobcats 47

Manx 41.5

Tigers 38

Calicos 35.5

Siamese 35.5

Panthers 27

HIGH INDIVIDUAL GAME

Maxine Gilligan 178

Karron McGowan 173

Bette Connell 170

HIGH INDIVIDUAL SERIES

Maxine Gilligan 479

Anna Aten 455

Bette Connell 451

HIGH TEAM GAME

Manx 715

Siamese 708

Calicos 697

HIGH TEAM SERIES

Manx 2006

Calicos 1999

Lynx 1962