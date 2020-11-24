Our Lady of Peace School Honor Roll Quarter 1
Grade 6:
Principal’s List 6-1: Ava Domiano, Will Kane, Caroline Morgan
High Honors: Kathleen Kelly, Stella Mariotti, Alex Millan, McKenna Toolan
Honors: Sarkis Hazzouri
Principal’s List 6-2: Katie DeRiancho, Kirstin Murnock, Keira Stofko
High Honors: Packy Abrahamsen, Sophia Boland, Henry Barrett, Catalina Campos, Nolan Moore, Rebecca Rothwell
Honors: Keelin Kirby, Roman Lowe, Gage Moran, Luc Williamson
Grade 7:
Principal’s List 7-1: Addison Ahern, Raphael Thomas
High Honors: Ethan Cutillo, Aidan Lalley, Taylor Mercereau, Sadie Pavuk, Mia Summa
Honors: Emma Cuck, Ben Walsh
Principal’s List 7-2: Anna Millett
High Honors: Lucy Abrahamsen, Logan Bohn, Josh Cuck, Grace Donohue, Bridget Fay, Samantha McAndrew, Gregg Novak, Giuseppe Pilone, Molly Smith, Charlie Speicher, Nathan Tomaszewski
Honors: Aidan Straw
Grade 8:
Principal’s List 8-1: Kyle Costello, Maya Jenkins, Sofia Mariotti
High Honors: Brian Angeli, Annabeth Bernard,Mia Boland, Mario Matrone, Michael McIlvried, Matthew Millett, Louis Paris, Cooper Rusak, Mira Sheehan
Honors: Caroline Curran, Joseph Millan, Brynn Tireney
Principal’s List 8-2: Nicholas Delayo, Christopher Ramey, William Ramey, Alyssa Wigley
High Honors: Brian Bell, Chloe Conaboy, Grace Devine, Jenna Hillebrand, Tyler Liput, Chloe Mendicino, Ashlyn Moore, James Murnock, Nabeeha Qadri, Tessa Skotleski
Honors: Asa Dewey, Grace McCormack