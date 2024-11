CLARKS GREEN — Our Lady of Peace School announced its honor roll for the fourth quarter of the 2023-24 school year, as follows.

GRADE 6

Principal’s List 6-1: Peter Lalovic, Julia Morgan, Ishaan Sharma, Connor Troy

High Honors: Mason Burt, Audrey Krupovich, Alston Lin, Sistina Mariotti

Honors: Chloe Coslett, Declan Hazzouti, Zavi Hussain, Liam Marante

Principal’s List 6-2: Patrick Donohue, Joseph Giacometti, Jonathan Novak, Matthew Suchter, Gabriel Thomas

High Honors: Frankie Coslett, Cassie Sheehan

Honors: Kevin Conaboy, Jake Millett, Stefan Tolerico

GRADE 7:

Principal’s List 7-1: Austin Browning

High Honors: Andres Campos, Clare Conaboy, Maizie Davalos, Valentina Gilchrist, Leah Steinberg

Honors: Timothy Maloney, Nora McNamara, Christopher Paris, Cooper Smith

Principal’s List 7-2: Robbie Wilson

High Honors: Parker Cosklo, Katie Cunnick, Eloise Giroux, Samantha Justus, Eliana Pilone, Maddie Rathbone, Siena Rinaldi, Daniel Stofko, Adithi Velaga

Honors: Tucker Abrahamsen, Jack Bernard, Emily Snyder

GRADE 8:

Principal’s List 8-1: Paige Conrad, Colin Lalley, Natalia Matrone, Christian Novak, Jack Ramey, Jeffrey Reed

High Honors: Paige Conrad, Anthony Delayo, Kathleen Minella,

Honors: Raymond Mozdian,

8-2 High Honors: Bridget DeRiancho, Luke Paulino, Carrie Phillips, Matthew Roberto, Caroline Speicher, Cassie Wilson

Honors: Samantha Ahern, Ethan Barrett, Aidyn Graci, Callahan Moore, Corey Seliga