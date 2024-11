Our Lady of Peace School announced the honor roll for the first quarter of the 2024-2025 school year, as follows.

SIXTH GRADE

Principal’s List 6-1

Ella Colleran

Alex Wilson

John Taylor

High Honors

Alexis Steinberg

Ruby Moran

Juliette DeNaples

Christopher Suchter

Rafe Hazzouri

Honors

Kason Minella

Srihaan Reddy

Francesca Paulino

Principal’s List 6-2

High Honors

Liam Hughes

Gabriella Ives

Kelly Maloney

Willa McDonnell

Pritika Paul

Abigail Queralt

Emma Stofko

Wilhelmina Walsh

Honors

Charleigh Burt

Matthew Grodack

Angelina Jenkins

SEVENTH GRADE

Principal’s List 7-1

Patrick Donohue

Joseph Giacometti

Connor Troy

High Honors

Audrey Krupovich

Liam Marante

Jonathan Novak

Ishaan Sharma

Honors

Chloe Coslett

Sistina Mariotti

Conner Serge

Principal’s List 7-2

Julia Morgan

Gabriel Thomas

High Honors

Mason Burt

Kevin Conaboy

Frankie Coslett

Declan Hazzouri

Nina Kurilla

Alston Lin

Matthew Suchter

Honors

Peter Lalovic

Cassie Sheehan

Daniel Spanish

Stefan Tolerico

EIGHTH GRADE

Principal’s List 8-1

Eloise Giroux

High Honors 8-1

Andres Campos

Clare Conaboy

Maddie Rathbone

Siena Rinaldi

Leah Steinberg

Daniel Stofko

Honors

Tucker Abrahamsen

Jack Bernard

Ty Millett

Principal’s List 8-2

Austin Browning

Eliana Pilone

High Honors

Kathryn Cunnick

Maizie Davalos

Samantha Justus

Adithi Velaga

Robert Wilson

Honors

Addie Edwards

Christopher Paris