Our Lady of Peace School announced its honor roll for the second quarter of the 2025-26 academic year, as follows.

GRADE 6

Principal’s List 6-1

Esme Hazzouri

Sophia Stanavitch

High honors

Oliver Giroux

Shelby Krupovich

Mary Zaluski

Honors

Serafina Carasquillo

Adalyn Davis

Mia Dougherty

Maxwell Shursky

Principal’s list 6-2

Nicolas Hirsch

High honors

Francesca Colarusso

Sophie Danniel

Elizabeth DeRiancho

Finna Kerber

Honors

Christian Pace

GRADE 7

Principal’s list 7-1

Charleigh Burt

High honors

Ella Colleran

Zoe Johnson

Kelly Maloney

Willa McDonnell

Maine Pell

Srihaan Reddy

Emma Stofko

John Taylor

Honors

Victoria Harvey

Rafferty Hazzouri

Angelina Jenkins

Niko Lesoine

Ruby Moran

Mila Wildermann

7-2

High honors

Juliette DeNaples

Gabriella Ives

Caroline Keifer

Pritika Paul

Francesca Paulino

Christopher Suchter

Alexandra Wilson

Honors

Jace Biglin

Brody Carey

Matthew Grodack

Jackson Haley

Alexis Steinberg

Wilhelmina Walsh

GRADE 8

Principal’s list 8-1

Julia Morgan

Jonathan Novak

Matthew Suchter

Gabriel Thomas

High honors 8-1

Frankie Coslett

Peter Lalovic

Alston Lin

Conner Serge

Cassie Sheehan

Honors

Kevin Conaboy

Audrey Krupovich

Principal’s list 8-2

Mason Burt

Patrich Donohue

Connor Troy

High honors

Joey Giacometti

Honors

Chloe Coslett

Declan Hazzouri

Sistina Mariotti

Stefan Tolerico

