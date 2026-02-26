Our Lady of Peace School announced its honor roll for the second quarter of the 2025-26 academic year, as follows.
GRADE 6
Principal’s List 6-1
Esme Hazzouri
Sophia Stanavitch
High honors
Oliver Giroux
Shelby Krupovich
Mary Zaluski
Honors
Serafina Carasquillo
Adalyn Davis
Mia Dougherty
Maxwell Shursky
Principal’s list 6-2
Nicolas Hirsch
High honors
Francesca Colarusso
Sophie Danniel
Elizabeth DeRiancho
Finna Kerber
Honors
Christian Pace
GRADE 7
Principal’s list 7-1
Charleigh Burt
High honors
Ella Colleran
Zoe Johnson
Kelly Maloney
Willa McDonnell
Maine Pell
Srihaan Reddy
Emma Stofko
John Taylor
Honors
Victoria Harvey
Rafferty Hazzouri
Angelina Jenkins
Niko Lesoine
Ruby Moran
Mila Wildermann
7-2
High honors
Juliette DeNaples
Gabriella Ives
Caroline Keifer
Pritika Paul
Francesca Paulino
Christopher Suchter
Alexandra Wilson
Honors
Jace Biglin
Brody Carey
Matthew Grodack
Jackson Haley
Alexis Steinberg
Wilhelmina Walsh
GRADE 8
Principal’s list 8-1
Julia Morgan
Jonathan Novak
Matthew Suchter
Gabriel Thomas
High honors 8-1
Frankie Coslett
Peter Lalovic
Alston Lin
Conner Serge
Cassie Sheehan
Honors
Kevin Conaboy
Audrey Krupovich
Principal’s list 8-2
Mason Burt
Patrich Donohue
Connor Troy
High honors
Joey Giacometti
Honors
Chloe Coslett
Declan Hazzouri
Sistina Mariotti
Stefan Tolerico