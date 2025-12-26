The Our Lady of Peace School honor roll for the first quarter of the 2025-26 school year is as follows.

GRADE 6

Principal’s list 6-1

Esme Hazzouri

Sophia Stanavitch

High honors

Oliver Giroux

Honors

Stella Benke

Adalyn Davis

Mia Dougherty

Shelby Krupovich

Joseph Speicher

Principal’s list 6-2

Nicolas Hirsch

High honors

Francesca Colarusso

Elizabeth DeRiancho

Maeve Hazzouri

Emma Millett

Honors

Sophie Danniel

Finna Kerber

Lauren Terrinoni

GRADE 7

Principal’s list 7-1

Ella Colleran

Kelly Maloney

Emma Stofko

High honors

Charleigh Burt

Victoria Harvey

Rafferty Hazzouri

Liam Hughes

Angelina Jenkins

Zoe Johnson

Willa McDonnell

Ruby Moran

Maine Pell

Srihaan Reddy

John Taylor

Honors

Niko Lesoine

Kason Minella

Mila Wildermann

Principal’s list 7-2

Juliette DeNaples

Gabriella Ives

Pritika Paul

High honors

Jace Biglin

Matthew Grodack

Caroline Keifer

Francesca Paulino

Alexis Steinberg

Christopher Suchter

Wilhelmina Walsh

Honors

Brody Carey

Jackson Haley

Gavin Paolucci

Abigaile Queralt

Leon Shursky

GRADE 8

Principal’s list 8-1

Julia Morgan

Jonathan Novak

High honors 8-1

Kevin Conaboy

Peter Lalovic

Alston Lin

Matthew Suchter

Gabriel Thomas

Honors

Frankie Coslett

Audrey Krupovich

Conner Serge

Cassie Sheehan

Daniel Spanish

Principal’s list 8-2

Patrich Donohue

High honors

Mason Burt

Chloe Coslett

Joey Giacometti

Connor Troy

Honors

Nina Kurilla

Sistina Mariotti

Stefan Tolerico

Brendan Zwick

