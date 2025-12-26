The Our Lady of Peace School honor roll for the first quarter of the 2025-26 school year is as follows.
GRADE 6
Principal’s list 6-1
Esme Hazzouri
Sophia Stanavitch
High honors
Oliver Giroux
Honors
Stella Benke
Adalyn Davis
Mia Dougherty
Shelby Krupovich
Joseph Speicher
Principal’s list 6-2
Nicolas Hirsch
High honors
Francesca Colarusso
Elizabeth DeRiancho
Maeve Hazzouri
Emma Millett
Honors
Sophie Danniel
Finna Kerber
Lauren Terrinoni
GRADE 7
Principal’s list 7-1
Ella Colleran
Kelly Maloney
Emma Stofko
High honors
Charleigh Burt
Victoria Harvey
Rafferty Hazzouri
Liam Hughes
Angelina Jenkins
Zoe Johnson
Willa McDonnell
Ruby Moran
Maine Pell
Srihaan Reddy
John Taylor
Honors
Niko Lesoine
Kason Minella
Mila Wildermann
Principal’s list 7-2
Juliette DeNaples
Gabriella Ives
Pritika Paul
High honors
Jace Biglin
Matthew Grodack
Caroline Keifer
Francesca Paulino
Alexis Steinberg
Christopher Suchter
Wilhelmina Walsh
Honors
Brody Carey
Jackson Haley
Gavin Paolucci
Abigaile Queralt
Leon Shursky
GRADE 8
Principal’s list 8-1
Julia Morgan
Jonathan Novak
High honors 8-1
Kevin Conaboy
Peter Lalovic
Alston Lin
Matthew Suchter
Gabriel Thomas
Honors
Frankie Coslett
Audrey Krupovich
Conner Serge
Cassie Sheehan
Daniel Spanish
Principal’s list 8-2
Patrich Donohue
High honors
Mason Burt
Chloe Coslett
Joey Giacometti
Connor Troy
Honors
Nina Kurilla
Sistina Mariotti
Stefan Tolerico
Brendan Zwick